Он уточнил, что уголовное дело могут завести, если в меме есть публичные призывы к экстремизму, возбуждение ненависти или вражды, реабилитация нацизма или оскорбление чувств верующих, а также клевета.



Юрист уточнил, что критика власти, сатира и провокационный юмор сами по себе состава преступления не образуют. Административная ответственность тоже зависит от обстоятельств. Например, статья 5.61 КоАП предусматривает наказание за оскорбление, и здесь важно, унижает ли высказывание честь и достоинство конкретного лица в неприличной форме.



Хаминский подчеркнул, что отвечать может не только создатель мема, но и тот, кто публикует чужую картинку, комментирует ее или распространяет повторно.



При этом лайк не означает привлечения к ответственности. Нужно установить, свидетельствовали ли умысел или действия о конкретном правонарушении. Причем первый нельзя определять только по факту публикации. Следствие и суд обязаны оценить содержание материала, подпись, контекст.



Для одних составов требуется доказать специальную цель, для других действуют иные признаки.



Ранее россиян уже предупреждали о действиях в сети, которые могут иметь последствия.

