Юрист предупредил, в каких случаях не стоит публиковать мемы
Мемы в интернете сами по себе не являются правонарушением, но при наличии запрещенного контента автора могут привлечь к ответственности. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил юрист Александр Хаминский.
Он уточнил, что уголовное дело могут завести, если в меме есть публичные призывы к экстремизму, возбуждение ненависти или вражды, реабилитация нацизма или оскорбление чувств верующих, а также клевета.
Юрист уточнил, что критика власти, сатира и провокационный юмор сами по себе состава преступления не образуют. Административная ответственность тоже зависит от обстоятельств. Например, статья 5.61 КоАП предусматривает наказание за оскорбление, и здесь важно, унижает ли высказывание честь и достоинство конкретного лица в неприличной форме.
Хаминский подчеркнул, что отвечать может не только создатель мема, но и тот, кто публикует чужую картинку, комментирует ее или распространяет повторно.
При этом лайк не означает привлечения к ответственности. Нужно установить, свидетельствовали ли умысел или действия о конкретном правонарушении. Причем первый нельзя определять только по факту публикации. Следствие и суд обязаны оценить содержание материала, подпись, контекст.
Для одних составов требуется доказать специальную цель, для других действуют иные признаки.
Ранее россиян уже предупреждали о действиях в сети, которые могут иметь последствия.
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