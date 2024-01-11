«Слишком быстрый износ»: Строители указали на причину коммунальных аварий
Старые сети приходят в негодность, а новые не успевают построить так быстро, однако аварии 2024 года научат относиться к работе внимательнее, сказал НСН Антон Глушков.
Инженерные сети перекладываются, поскольку старые мощности не могут в полной мере обеспечить потребности новостроек, но все же износ сетей происходит гораздо большими темпами. Об этом НСН заявил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков.
Ранее зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева на фоне массовых аварий в Подмосковье и других регионах заявила в интервью НСН, что за отопление ответственны чиновники, даже если котельные — частные, но вместо модернизации и строительства новой инфраструктуры местные власти надеются на авось. По её словам, «более-менее нормальная ситуация разве что в Москве», а в Подмосковье положение усугубляется интенсивным жилищным строительством. По словам Глушкова, проблему следует искать в сложившейся системе коммунальной инфраструктуры.
«У нас коммунальная инфраструктура может развиваться за счет двух источников — либо за счет платы за техническое присоединение, которую вносит застройщик, либо за счет тарифа, который собирается с населения. Если посмотреть на процесс устаревания коммунальной инфраструктуры, то новое строительство, которое осуществляет ресурсоснабжающая организация за счет платы за присоединение, гораздо меньше, чем количество убытия и устаревания коммунальной инфраструктуры. Отмечу, что девелопер не присоединяется к коммунальной инфраструктуре самостоятельно, — он получает технические условия договора о техническом присоединении. Это достаточно дорогая услуга: присоединение стоит от 5000 рублей до 15000 рублей на квадратный метр», — сказал Глушков.
Собеседник НСН пояснил, что задача по содержанию инженерной инфраструктуры в надлежащем виде, ремонт и строительство новых инфраструктурных объектов лежит на собственнике инженерных сетей.
«В качестве него выступают ресурсоснабжающие организации. Они могут быть как частными, так и муниципальными. Сети водоснабжения и водоотведения, как правило (хотя есть и исключения), являются муниципальными, сети теплоснабжения и электроснабжения, как правило, сейчас в России принадлежат частным компаниям. Сами же застройщики не модернизируют инженерную инфраструктуру. Ресурсоснабжающие организации берут плату за эту услугу со стороны застройщика и дальше выполняют необходимую инженерную модернизацию для того, чтобы обеспечить объекты качественным, безопасным ресурсоснабжением тех или иных видов услуг», — добавил эксперт.
Вместе с тем президент ассоциации «Национальное объединение строителей» не согласился с тем, что новые жилищные комплексы эксплуатируют старую инфраструктуру.
«Та мощность, которая была предусмотрена старым проектом, не подходит для новых домов. Сами объекты располагаются в тех же местах, но инженерное оборудование, например, котельных претерпевает значительные изменения и по производительности, и по экологической безопасности. Конечно, инженерные сети перекладываются, но, повторюсь, износ сетей растет большими темпами, чем строительство новой инженерной инфраструктуры», — отметил собеседник НСН.
В заключение Глушков заявил, что аварии 2024 года существенно не изменят подход к уплотнительной застройке, но повлияют на уровень ответственности собственников сетей.
«Очень часто собственники сетей брали плату, не вкладываясь в развитие инженерной инфраструктуры, и извлекали прибыль, утверждая тариф на содержание. В этой ситуации, может быть, усилится контроль над целевым расходованием тех средств, которые собирают ресурсоснабжающие организации и с девелоперов, и с тех организаций, которые получают технические условия для присоединения», — подытожил он.
Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин заявил, что причиной крупных коммунальных аварий в Московской области стали взятки, которые брали представители местных администраций и жилищных инспекций за подпись в документах о готовности к отопительному сезону.
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