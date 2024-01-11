«Слишком быстрый износ»: Строители указали на причину коммунальных аварий

Старые сети приходят в негодность, а новые не успевают построить так быстро, однако аварии 2024 года научат относиться к работе внимательнее, сказал НСН Антон Глушков.

Инженерные сети перекладываются, поскольку старые мощности не могут в полной мере обеспечить потребности новостроек, но все же износ сетей происходит гораздо большими темпами. Об этом НСН заявил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков.

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Ранее зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева на фоне массовых аварий в Подмосковье и других регионах заявила в интервью НСН, что за отопление ответственны чиновники, даже если котельные — частные, но вместо модернизации и строительства новой инфраструктуры местные власти надеются на авось. По её словам, «более-менее нормальная ситуация разве что в Москве», а в Подмосковье положение усугубляется интенсивным жилищным строительством. По словам Глушкова, проблему следует искать в сложившейся системе коммунальной инфраструктуры.

«У нас коммунальная инфраструктура может развиваться за счет двух источников — либо за счет платы за техническое присоединение, которую вносит застройщик, либо за счет тарифа, который собирается с населения. Если посмотреть на процесс устаревания коммунальной инфраструктуры, то новое строительство, которое осуществляет ресурсоснабжающая организация за счет платы за присоединение, гораздо меньше, чем количество убытия и устаревания коммунальной инфраструктуры. Отмечу, что девелопер не присоединяется к коммунальной инфраструктуре самостоятельно, — он получает технические условия договора о техническом присоединении. Это достаточно дорогая услуга: присоединение стоит от 5000 рублей до 15000 рублей на квадратный метр», — сказал Глушков.

Собеседник НСН пояснил, что задача по содержанию инженерной инфраструктуры в надлежащем виде, ремонт и строительство новых инфраструктурных объектов лежит на собственнике инженерных сетей.

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«В качестве него выступают ресурсоснабжающие организации. Они могут быть как частными, так и муниципальными. Сети водоснабжения и водоотведения, как правило (хотя есть и исключения), являются муниципальными, сети теплоснабжения и электроснабжения, как правило, сейчас в России принадлежат частным компаниям. Сами же застройщики не модернизируют инженерную инфраструктуру. Ресурсоснабжающие организации берут плату за эту услугу со стороны застройщика и дальше выполняют необходимую инженерную модернизацию для того, чтобы обеспечить объекты качественным, безопасным ресурсоснабжением тех или иных видов услуг», — добавил эксперт.

Вместе с тем президент ассоциации «Национальное объединение строителей» не согласился с тем, что новые жилищные комплексы эксплуатируют старую инфраструктуру.

«Та мощность, которая была предусмотрена старым проектом, не подходит для новых домов. Сами объекты располагаются в тех же местах, но инженерное оборудование, например, котельных претерпевает значительные изменения и по производительности, и по экологической безопасности. Конечно, инженерные сети перекладываются, но, повторюсь, износ сетей растет большими темпами, чем строительство новой инженерной инфраструктуры», — отметил собеседник НСН.

В заключение Глушков заявил, что аварии 2024 года существенно не изменят подход к уплотнительной застройке, но повлияют на уровень ответственности собственников сетей.

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«Очень часто собственники сетей брали плату, не вкладываясь в развитие инженерной инфраструктуры, и извлекали прибыль, утверждая тариф на содержание. В этой ситуации, может быть, усилится контроль над целевым расходованием тех средств, которые собирают ресурсоснабжающие организации и с девелоперов, и с тех организаций, которые получают технические условия для присоединения», — подытожил он.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин заявил, что причиной крупных коммунальных аварий в Московской области стали взятки, которые брали представители местных администраций и жилищных инспекций за подпись в документах о готовности к отопительному сезону.

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ФОТО: РИА Новости
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