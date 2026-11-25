Милонов: Плющенко нельзя давать ни копейки на ледовые шоу
Депутат Госдумы России Виталий Милонов прокомментировал отказ в гранте фигуристу Евгению Плющенко на сумму 24,1 миллиона рублей для Академии спортсмена на шоу «Снежная королева», сообщает «Советский спорт».
По его словам, спортсмен справедливо не получил грант, ведь он уехал из страны, а его сын сменил спортивное гражданство. «А чему он может научить — как уехать в США или Азербайджан?», - задался вопросом парламентарий. Милонов, указал, что Плющенко возможно следует переквалифицироваться и попробовать себя в сфере продажи зарубежной недвижимости. «Они же с супругой хвастались особняком, который они купили за сколько-то миллионов в Азербайджане для своего сына», — сказал депутат.
Милонов отметил, что фигуристу нельзя давать ни копейки, так как в случае выделения денег это переросло бы в скандал.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что фигурист, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Евгений Плющенко не должен просить у государства деньги на ледовые шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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