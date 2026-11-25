По его словам, спортсмен справедливо не получил грант, ведь он уехал из страны, а его сын сменил спортивное гражданство. «А чему он может научить — как уехать в США или Азербайджан?», - задался вопросом парламентарий. Милонов, указал, что Плющенко возможно следует переквалифицироваться и попробовать себя в сфере продажи зарубежной недвижимости. «Они же с супругой хвастались особняком, который они купили за сколько-то миллионов в Азербайджане для своего сына», — сказал депутат.

Милонов отметил, что фигуристу нельзя давать ни копейки, так как в случае выделения денег это переросло бы в скандал.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что фигурист, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Евгений Плющенко не должен просить у государства деньги на ледовые шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

