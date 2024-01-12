Балашихинских коммунальщиков обвинили в намеренном снижении отопления в домах

Коммунальщики в Балашихе (Московская область) специально снижали отопление в домах. Об этом во время встречи с жителями заявил представитель ресурсоснабжающей организации, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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Отмечается, что такие меры объяснили необходимостью «дать сниженную нагрузку по горячей воде на отопление». Признание представителя компании вызвало возмущение жильцов.

Жителям микрорайона «Новое Павлино» приходится при +10 градусах спать в куртках, кроме того, в квартирах на подоконниках появляется лед.

В администрации города местным жителям объяснили, что сейчас идет ремонт дополнительного котла. Закончить его рассчитывают к 15-17 января.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин заявил, что причиной крупных коммунальных аварий в Московской области стали взятки, которые брали представители местных администраций и жилищных инспекций за подпись в документах о готовности к отопительному сезону.

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ФОТО: РИА Новости
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