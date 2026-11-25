Лукашенко: Россия побеждает в конфликте на Украине военным путем
25 ноября 202601:34
Денис Хоноров
Москва побеждает в конфликте на Украине военным путем, сообщил Le Point президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Президент (России Владимир) Путин, он все-таки побеждает на фронте. Как бы там ни было — он», — указал глава государства.
Ранее Лукашенко заявил о готовности приехать с Зеленским на переговоры к Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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