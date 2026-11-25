«Президент (России Владимир) Путин, он все-таки побеждает на фронте. Как бы там ни было — он», — указал глава государства.

Ранее Лукашенко заявил о готовности приехать с Зеленским на переговоры к Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

