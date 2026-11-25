Дед зятя Трампа воевал против нацистов в белорусском партизанском отряде
В Белоруссии найден документ, который связан с зятем американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером, сообщает ТАСС.
Речь идет о «личном листке партизанских кадров», который принадлежал деду Кушнера, Иосифу Моисеевичу Берковичу. Согласно документу, Беркович родился в 1922 году в Кореличах Белорусской ССР. Национальность — еврей. Он работал столяром, пока в 1943 году не вступил в отряд партизан.
Дед зятя Трампа за время пребывания в отряде показал себя хорошим бойцом. Беркович был беспартийным, в Красную армию его не призывали, на фронте он не был. В графе семейное положение значится: «холост».
Ранее Джаред Кушнер назвал три основных элемента плана США по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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