Речь идет о «личном листке партизанских кадров», который принадлежал деду Кушнера, Иосифу Моисеевичу Берковичу. Согласно документу, Беркович родился в 1922 году в Кореличах Белорусской ССР. Национальность — еврей. Он работал столяром, пока в 1943 году не вступил в отряд партизан.

Дед зятя Трампа за время пребывания в отряде показал себя хорошим бойцом. Беркович был беспартийным, в Красную армию его не призывали, на фронте он не был. В графе семейное положение значится: «холост».

Ранее Джаред Кушнер назвал три основных элемента плана США по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

