Завершились работы по пуску тепла в многоквартирные дома Климовска

«Осталось ночью запустить три малоэтажных дома микрорайона Южный 27, 28, 29. 22 дом подключим уже завтра», - отметил он.

Ранее за неправильную эксплуатацию оборудования в Подольске открыли уголовное дело в отношении сотрудников закрытого акционерного общества котельной. Их действия привели к отключению тепла в микрорайоне Климовске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

