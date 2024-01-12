Завершились работы по пуску тепла в многоквартирные дома Климовска

Работы по пуску тепла в многоквартирные дома Климовска завершены, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Власти Подмосковья: об отключении отопления в Подольске узнали спустя сутки

«Осталось ночью запустить три малоэтажных дома микрорайона Южный 27, 28, 29. 22 дом подключим уже завтра», - отметил он.

Ранее за неправильную эксплуатацию оборудования в Подольске открыли уголовное дело в отношении сотрудников закрытого акционерного общества котельной. Их действия привели к отключению тепла в микрорайоне Климовске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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