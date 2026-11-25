Италия: Существует опасность переноса украинского конфликта в Северную Африку
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что обеспокоен атакой беспилотников Украины на российский корвет «Меркурий» у побережья Ливии, сообщает ТАСС.
«Я лично крайне обеспокоен этой эскалацией, о которой сообщает [президент Украины Владимир] Зеленский, в то время как нас просят направить больше помощи», — указал он. Политик сообщил, что конфликт вокруг Украины не должен распространиться на другие регионы, включая Северную Африку.
Сальвини отметил, что затронул тему атаки во время беседы с украинским послом. Подчеркивается, что «акты войны», происходящие вблизи итальянского побережья, вызывают тревогу.
Ранее в Ливии сравнили атаку на порт Бенгази со стороны Украины с объявлением войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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