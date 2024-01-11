Депутат Якубовский: Застройщики не отвечают за модернизацию котельных

«Механизм довольно простой. Если застройщик подключается к уже существующим сетям, он оплачивает стоимость подключения, получения технических условий. При этом понятно, что стоимость этих техусловий оплачивают по факту собственники квартир в новостройке, ведь застройщик включает эти затраты в себестоимость строительства. А дальше вопрос именно к ресурсоснабжающим организациям, они из этих средств обязаны обеспечить регламентное функционирование инженерной инфраструктуры, обеспечив и ее модернизацию», - объяснил депутат Якубовский.

Ответственность переходит на ресурсоснабжающие организации и в том случае, когда застройщик реализует проект по строительству нового жилья без подключения к действующим сетям.

«Если застройщик реализует проект по строительству нового жилья без подключения к действующим сетям, например, строит котельные и иные объекты инженерной инфраструктуры, в дальнейшем он передает их на баланс ресурсоснабжающих организаций, для которых такая деятельность является профильной. И необходимо детально анализировать надзорным органам и прокуратуре, как реально были израсходованы полученные средства за получение техусловий подключения, модернизировались ли сети», - добавил он.

При этом Якубовский призвал полностью отказаться от уплотнительной застройки, которая в любом случае создает избыточную нагрузку на инженерные сети.

«Что же касается уплотнительной застройки, на мой взгляд, мы должны полностью уходить от нее, так как ничего хорошего для жителей города она не несет, создавая избыточную нагрузку не только на инженерные сети, но и на само понятие комфортной городской среды. Есть механизм комплексного развития территорий, мы в Госдуме существенно доработали его в конце 2023 года, он должен стать основным механизмом развития жилищного строительства, когда все параметры застройки согласовываются с требованиями по строительству новых сетей, количеству парковок, скверов, спортивных и детских площадок», - заключил он.

Необходимо остановить строительство многоквартирных домов в тех местах, где нет нормальных коммунальных сетей, заявил ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин «Радиоточке НСН».

