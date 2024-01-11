Суд арестовал на два месяца гендиректора котельной Подольска после аварии
Басманный суд Москвы постановил арестовать до 7 марта начальника котельной Климовского патронного завода Александра Чикова, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
По обвинению в превышении должностных полномочий до 7 марта арестовали и гендиректора «Климовского специализированного патронного завода» Игоря Кушникова.
Также до 9 марта отправили в СИЗО замглавы Подольска по ЖКХ Романа Рязанцева. Его арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий.
Ранее за неправильную эксплуатацию оборудования в Подольске открыли уголовное дело в отношении сотрудников закрытого акционерного общества котельной. Их действия привели к отключению тепла в микрорайоне Климовске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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