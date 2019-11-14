Познавательный и экологический. Россия берет курс на внутренний туризм

Основой туризма в России должен стать экологический и познавательный. Он будет не только интересен, но и полезен, причем, как иностранным гостям, так и жителям нашей страны, славящейся огромными территориями.

К таким выводам пришли участники круглого стола в пресс-центре НСН на тему: «Дома лучше: где в России можно провести новогодние каникулы».

Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах считает, что экотуризм, в первую очередь, будет привлекателен для школьников. Это возможность увидеть дикую природу, понаблюдать за животными в их естественной среде обитания.

«Второй сегмент – это жители мегаполисов, которым нужен отдых и перезагрузка. Сейчас люди уезжают заграницу, где созданы для этого условия. Надеюсь, что в ближайшем будущем и у нас на территории природохраняемых зон будет также созданы условия для туристов», - отметила Оксана Булах.

Она также добавила, что экотуризм уже давно популярен в странах Западной Европы и Соединенных Штатах. Люди используют любую возможность отдохнуть от жизни в замкнутом пространстве больших городов. А в России перспективы развития экотуризма безграничны, потому в нашей стране невероятное число интереснейших мест.

Основатель и генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов, в свою очередь, назвал несколько интересных мест, куда можно было бы отправиться в новогодние праздники.

«Это, например, плато Путорана, где находятся красивейшие водопады России. На Дальнем Востоке есть возможность пожить в чуме, узнать на практике, что такое чукотский быт. На Новый год может отправиться в Якутию, в заповедник «Ленские столбы». Бюджет вполне доступный. Там можно побывать в парке вечной мерзлоты, увидеть под землей ледяные фигуры. В Архангельской области можно побывать в карстовой пещере, увидеть незамерзающий водопад. Можно отправиться в Кенозерский парк. На Кольском полуострове можно увидеть оленей, попутешествовать на собачьих упряжках. Увидеть северное сияние. Желаю однажды все открыть новый год новым путешествием», - пожелал Мамонтов.

Особой территорией для туристов, конечно, должно стать озеро Байкал. Оно привлекает и россиян, и китайцев, и канадцев. Но важно, чтобы это были организованные группы. Это позволить сохранить экологию уникального озера.

Директор ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» Василий Сутула заявил на круглом столе, что сейчас эта проблема стала решаться.