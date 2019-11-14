Познавательный и экологический. Россия берет курс на внутренний туризм
Участники круглого стола в пресс-центре НСН обсудили, какие шаги нужно предпринять, чтобы россияне чаще обращали внимание на красоты родной страны, а не улетали на отдых заграницу.
Основой туризма в России должен стать экологический и познавательный. Он будет не только интересен, но и полезен, причем, как иностранным гостям, так и жителям нашей страны, славящейся огромными территориями.
К таким выводам пришли участники круглого стола в пресс-центре НСН на тему: «Дома лучше: где в России можно провести новогодние каникулы».
Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах считает, что экотуризм, в первую очередь, будет привлекателен для школьников. Это возможность увидеть дикую природу, понаблюдать за животными в их естественной среде обитания.
«Второй сегмент – это жители мегаполисов, которым нужен отдых и перезагрузка. Сейчас люди уезжают заграницу, где созданы для этого условия. Надеюсь, что в ближайшем будущем и у нас на территории природохраняемых зон будет также созданы условия для туристов», - отметила Оксана Булах.
Она также добавила, что экотуризм уже давно популярен в странах Западной Европы и Соединенных Штатах. Люди используют любую возможность отдохнуть от жизни в замкнутом пространстве больших городов. А в России перспективы развития экотуризма безграничны, потому в нашей стране невероятное число интереснейших мест.
Основатель и генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов, в свою очередь, назвал несколько интересных мест, куда можно было бы отправиться в новогодние праздники.
«Это, например, плато Путорана, где находятся красивейшие водопады России. На Дальнем Востоке есть возможность пожить в чуме, узнать на практике, что такое чукотский быт. На Новый год может отправиться в Якутию, в заповедник «Ленские столбы». Бюджет вполне доступный. Там можно побывать в парке вечной мерзлоты, увидеть под землей ледяные фигуры. В Архангельской области можно побывать в карстовой пещере, увидеть незамерзающий водопад. Можно отправиться в Кенозерский парк. На Кольском полуострове можно увидеть оленей, попутешествовать на собачьих упряжках. Увидеть северное сияние. Желаю однажды все открыть новый год новым путешествием», - пожелал Мамонтов.
Особой территорией для туристов, конечно, должно стать озеро Байкал. Оно привлекает и россиян, и китайцев, и канадцев. Но важно, чтобы это были организованные группы. Это позволить сохранить экологию уникального озера.
Директор ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» Василий Сутула заявил на круглом столе, что сейчас эта проблема стала решаться.
«Наша задача сделать визит к нам безопасным и для природы, и для туриста. Если проложена деревянная тропа, то никакого ущерба дикой природе не будет. Наоборот будет общественный контроль, а если туристы будут расползаться, то будет ущерб этим территориям», - отметил Сутула.
С открытием визит-центра «Байкал Заповедный» и самим туристам стало проще планировать свой отдых. Там работают профессионалы, которые помогут познакомиться с глубочайшим пресным озером России, не пропуская ничего нужного и интересного, но и не допуская его загрязнения.
Чтобы развивать экотуризм, в первую очередь, нужна инфраструктура. Нужны отели и хостелы, рестораны и кафе, грамотные гиды и экскурсоводы.
«Заповедники и нацпарки являются нашим национальным достоянием. По крайней мере, мы к этому должны стремиться. Я бы хотел акцентировать внимание, что мы делаем упор на познавательный туризм, то есть показывать сохраненную живую природу. Хочу развеять миф об опасениях превратиться в турбазу…Показывая дикую природу, мы приобретаем сторонников», - отметил Василий Сутула.
Добавим, сейчас специалисты работают над созданием информационного ресурса, который включит в себя сведения обо всех национальных парках, заказниках и заповедниках России.
«Пользователи также на этом портале смогут, в том числе, самостоятельно сформировать тур по красивейшим местам России. На конец 2018 года более 7 млн человек посетили национальные парки и заповедники. Самые популярные и посещаемые - это Байкальский, Воронежский заповедники, Плещеево озеро», - отметил советник Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Андрей Донских.
Добавим, согласно опросу портала Tvil.ru «самыми новогодними городами России» стали, помимо двух столиц, городов Золотого кольца, Петрозаводск, и родина Деда Мороза - Великий Устюг.
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