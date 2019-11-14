14.11.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится круглый стол на тему: «Дома лучше: где в России можно провести новогодние каникулы»

С начала года по России отправились в путешествие 54 миллиона россиян — то есть каждый третий житель страны. Турпоток оказался на 10% выше, чем в прошлом году. Между тем растёт и доля экологического туризма, на сегодня она достигает 25%. По данным Ростуризма, в 2017 году заповедники и парки России посетили около 11 млн туристов, на озеро Байкал приехали 2,4 млн человек. Общее число экотуристов с 2011 года выросло в полтора раза.

Что сегодня в России могут предложить туристу? Как нацпроект «Экология» помогает развитию экотуризма? О достигнутых успехах и вопросах, запросах российского и заграничного туриста, фактах и планах, расскажут эксперты.

Участники круглого стола:

Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Иван Шмаков;

Советник Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Андрей Донских;

Директор ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» Василий Сутула;

Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах;

Круглый стол состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало круглого стола в 12:00



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