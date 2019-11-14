Якутия, Архангельск, Дальний Восток. Россиянам предлагают варианты новогоднего отдыха

Самым желанным направлением на новогодние каникулы у россиян стал Китай. По данным сервиса Biletix, туда мечтают отправиться 27% респондентов. Основатель и генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов на пресс-конференции НСН призвал изучать родную страну и предложил несколько интереснейших вариантов для путешествия по России.

«Важно прививать любовь к своей стране. И через знакомство с ее природой, в том числе, и дикой, это происходит наилучшим образом. Мест для таких визитов много. Это, например, и плато Путорана, где находятся красивейшие водопады России. На Дальнем Востоке – это возможность пожить в чуме, почувствовать чукотский быт.