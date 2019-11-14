Якутия, Архангельск, Дальний Восток. Россиянам предлагают варианты новогоднего отдыха
Самым желанным направлением на новогодние каникулы у россиян стал Китай. По данным сервиса Biletix, туда мечтают отправиться 27% респондентов. Основатель и генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов на пресс-конференции НСН призвал изучать родную страну и предложил несколько интереснейших вариантов для путешествия по России.
«Важно прививать любовь к своей стране. И через знакомство с ее природой, в том числе, и дикой, это происходит наилучшим образом. Мест для таких визитов много. Это, например, и плато Путорана, где находятся красивейшие водопады России. На Дальнем Востоке – это возможность пожить в чуме, почувствовать чукотский быт.
На Новый год может отправиться в Якутию в заповедник «Ленские столбы», бюджет там будет вполне доступный. Там можно побывать в парке вечной мерзлоты, увидеть под землей ледяные фигуры. В Архангельской области можно побывать в карстовой пещере, увидеть незамерзающий водопад. Можно отправиться в Кенозерский парк. На Кольском полуострове можно увидеть оленей, попутешествовать на собачьих упряжках. Увидеть северное сияние. Желаю однажды всем открыть новый год путешествием по новым местам», - пожелал Мамонтов.
Ранее на пресс-конференции НСН советник Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Андрей Донских рассказал, что готовится информационный ресурс, позволяющий россиянам не только узнать больше о заповедниках и нацпарках страны, но и самостоятельно разработать тур по ним.
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