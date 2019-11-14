Туроператоры назвали экотуризм спасением от мегаполисов

Развитие экотуризма привлечет внимание не только российских, но и иностранных путешественников. Как рассказала на пресс-конференции НСН коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах, переоценить ресурс России в этом отношении невозможно.

«Самый большой и самый важный потребитель этого продукта под названием экотуризм – это школьники и студенты. Им важно узнавать больше о дикой природе. Второй сегмент – это жители мегаполисов, которые там отдыхают и перезагружаются. Сейчас люди уезжают заграницу, где созданы для этого условия.