Туроператоры назвали экотуризм спасением от мегаполисов
Развитие экотуризма привлечет внимание не только российских, но и иностранных путешественников. Как рассказала на пресс-конференции НСН коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах, переоценить ресурс России в этом отношении невозможно.
«Самый большой и самый важный потребитель этого продукта под названием экотуризм – это школьники и студенты. Им важно узнавать больше о дикой природе. Второй сегмент – это жители мегаполисов, которые там отдыхают и перезагружаются. Сейчас люди уезжают заграницу, где созданы для этого условия.
Надеюсь, что в ближайшем будущем и у нас на территории природохраняемых зон будет также созданы условия для туристов. Экотуризм в Европе и США очень развит, и основным потребителем такого продукта являются местные жители. Но жемчужины России, безусловно, привлекательны и для иностранных путешественников. Ресурс России в этом направлении переоценить невозможно», - отметила Оксана Булах.
Ранее основатель и генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов предложил в эфире НСН несколько необычных направлений новогоднего отдыха в России.
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