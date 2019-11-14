Байкал отказывается от неорганизованного туризма ради сохранения природы

«Дикие» туристы стали настоящим бичом Байкала. Об этом заявляют в Госдуме, об этом говорят экологи. С открытием визит-центра «БАЙКАЛ ЗАПОВЕДНЫЙ», как рассказал на пресс-конференции НСН директор ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» Василий Сутула, эта проблема стала решаться.

«Российских туристов, конечно, больше, но мы явно ощущаем приток туристов из Китая. Едут из Японии, США, Канады. Но не в приоритете у нас иностранные путешественники, мы хотим, чтобы к нам ехали наши люди.