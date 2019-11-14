Россияне смогут самостоятельно составлять экотуры
В пресс-центре НСН на круглом столе обсуждают развитие экологического туризма в России. В 2019 году каждый третий россиянин хотя бы раз отправлялся в турпоездку – это почти 54 миллиона путешественников. Из них почти 25 % приходится на экологический туризм.
Советник Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Андрей Донских анонсировал создание ресурса, который поможет россиянам самим составить маршрут по заповедным местам России.
«Мы проводим много мероприятий по развитию экологического туризма. Сейчас мы работаем над созданием информационного портала, где будут представлены все сведения по паркам, заповедникам и заказникам страны. Там посетитель сможет, в том числе, сформировать тур по этим красивейшим местам.
На конец 2018 года посетили национальные парки и заповедники более 7 млн человек. Самые популярные и посещаемые - это Байкальский, Воронежский заповедники, Плещеево озеро», - отметил Донских.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает увеличения финансирования госпрограммы комплексного развития сельских территорий с 2020 года. Предложенный план включает развитие экотуризма, экологического производства, благоустройства и привлечения инвесторов.
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