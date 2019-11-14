Приоритетным направлением развития туризма станет познавательный
Развивать познавательный туризм в России призвал на пресс-конференции НСН директор ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» Василий Сутула. Тема экотуризма, который позволит россиянам наслаждаться нетронутой дикой природой, стала основной на круглом столе.
«Заповедники и национальные парки являются нашим национальным достоянием. По крайней мере, мы к этому должны стремиться. Я бы хотел акцентировать внимание, что мы делаем упор на познавательный туризм.
Хотим показывать сохраненную живую природу. Также развею миф об опасениях превратиться в турбазу. Этого не случится. Наоборот, показывая дикую природу, мы приобретаем сторонников», - отметил Василий Сутула
Ранее на пресс-конференции НСН Советник Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Андрей Донских анонсировал информационный ресурс, где будет собрана о нацпарках, заповедниках и заказниках страны.
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