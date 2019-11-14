Приоритетным направлением развития туризма станет познавательный

Хотим показывать сохраненную живую природу. Также развею миф об опасениях превратиться в турбазу. Этого не случится. Наоборот, показывая дикую природу, мы приобретаем сторонников», - отметил Василий Сутула

Ранее на пресс-конференции НСН Советник Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Андрей Донских анонсировал информационный ресурс, где будет собрана о нацпарках, заповедниках и заказниках страны.

