Повышение пенсионного возраста. Часть вторая?

О том, что россияне болезненно восприняли повышение пенсионного возраста, заявил научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН и назвал серьёзное, по его мнению, упущение российского правительства - все более широкое недовольство граждан действиями властей.

«Главным недостатком деятельности правительства является атмосфера безнадежности и безысходности, которая воцарилась в стране, и абсолютная ненависть к власти, которая возникла благодаря повышению пенсионного возраста и краже у нас пяти лет жизни. И она сильно укрепилась благодаря "коронабесию"», - отметил экономист.

При этом в среду, 3 марта в правительстве России не поддержали проект закона сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект заключения соответствующей комиссии.