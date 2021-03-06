Повышение пенсионного возраста. Часть вторая?
Экономисты и политики прокомментировали в эфире НСН повышение пенсионного возраста россиян и уровень их выплат.
Ошибочным утверждением назвал высказывание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о возможности нового повышения пенсионного возраста в России после выборов в Госдуму в 2021 году официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет «Интерфакс».
«Это — ошибочное утверждение», - цитирует оценку Пескова заявления Рашкина Газета.ru.
О том, что россияне болезненно восприняли повышение пенсионного возраста, заявил научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН и назвал серьёзное, по его мнению, упущение российского правительства - все более широкое недовольство граждан действиями властей.
«Главным недостатком деятельности правительства является атмосфера безнадежности и безысходности, которая воцарилась в стране, и абсолютная ненависть к власти, которая возникла благодаря повышению пенсионного возраста и краже у нас пяти лет жизни. И она сильно укрепилась благодаря "коронабесию"», - отметил экономист.
При этом в среду, 3 марта в правительстве России не поддержали проект закона сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект заключения соответствующей комиссии.
В документе предлагалось снизить возраст выхода на страховую пенсию по старости с 65 лет до 61 года для мужчин и с 60 до 56 лет для женщин, снизить трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию — с 42 до 38 лет и с 37 до 33 лет соответственно.
К решениям, которые вызывают неоднозначную реакцию, можно отнести законопроект о праве госслужащих, которых назначает глава государства, работать без ограничений по возрасту. Его внес в парламент президент РФ Владимир Путин, сообщает «Парламентская газета».
Таким образом, госслужащие получают возможность работать в госорганах до 70 лет, а не как сейчас – до 65. Однако, чиновники смогут это делать по желанию. Впрочем, увеличится до 20 лет продолжительность стажа госслужбы для пенсии по выслуге лет. Сейчас она составляет 15 лет. А значит, претендовать на существенную надбавку к пенсии госслужащего, обычно выше, чем средняя в регионах, смогут те, кто заработает эту самую выслугу. Повышение будет происходить в течение нескольких лет - на шесть месяцев за год.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН заявил, что на современные пенсии в России невозможно нормально жить.
«В советское время пенсия составляла 60-70% от зарплаты, и на старость хватало, и детям помогали. А сейчас пенсия – это жалкие гроши. Пенсия у детей войны в деревне – 7-9 тысяч, в городе 12-14 тысяч! Это нищенство, позор и безобразие в высшей степени, на таблетки не хватает. Что касается работающего человека, то он должен получит 70-75% от своей заработной платы. От него отнимали, откладывали, а теперь сидят в правительстве и думают, что делать? Это не их вопрос! Они должны отдать эти деньги», - призвал лидер российских коммунистов.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил закрыть Пенсионный фонд России, пенсии выплачивать из бюджета, а функции их начисления передать налоговым органам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru