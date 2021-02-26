СМИ: Китайские власти планируют повысить пенсионный возраст

Заместитель министра трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая Ю Цзюнь заявил, что в правительстве КНР обсуждается повышение пенсионного возраста граждан страны, сообщает агентство «Синьхуа».



По его словам, решение о повышении будет приниматься с учётом общей ситуации в области «экономического и социального развития, национальных условий, культурных традиций и исторического развития Китая».

«Отсрочка выхода на пенсию практикуется во многих странах мира для решения проблемы старения населения. В настоящее время этот показатель в крупных государствах обычно превышает 65 лет», - подчеркнул Ю Цзюнь.

В настоящее время в Китае мужчины выходят на пенсию с 60 лет, женщины, занятые в сфере услуг - с 55 лет, а работницы, занимающиеся физическим трудом - с 50 лет.



Ранее в России утвердили повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 - для мужчин. Повышение происходит поэтапно и завершится в 2028 году.

В ходе онлайн брифинга в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал повышение пенсионного возраста в России, заявив, что для этого не было ни экономических, ни социальных, ни политических оснований.

