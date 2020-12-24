«Ненависть к власти!» Делягин разгромил работу правительства Мишустина в 2020 году

Правительство Михаила Мишустина «в целом достойно» прошло сложный 2020 год, заявил президент России Владимир Путин в четверг на видеосвязи с членами кабмина. Глава государства отметил, что были и недостатки. Тем не менее, он уверен, что все выводы уже сделаны.

По оценке Путина, правительству удалось не допустить критического спада в экономике и при этом обеспечить стабильность и устойчивость макроэкономических показателей.

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин во главе правительства не допустил катастрофы в стране, которая была весьма вероятна при других возможных лицах на этом посту.

«Безусловно, могло бы быть хуже, если бы во главе правительства вместо Мишустина стоял бы Медведев или Чубайс, или Кудрин, или какой-нибудь Дворкович. Или, скажем, Собянин. Была бы катастрофа. Можно перечислять многочисленные достижения - правда, в основном они связаны с именем Путина: раздачи 10 тысяч рублей в поддержку детей летом, новогодние 5 тысяч рублей сейчас, незначительная поддержка бизнеса и так далее. Достижения, действительно, имеют место быть. Правда, если налоговая при Мишустине работала эффективно, то сейчас она просто выносит мозг в самом лучшем случае, а то и выносит деньги», - уточнил Делягин.

Собеседник НСН упрекнул власти в бездействии и отсутствии важных шагов для выхода из кризиса.