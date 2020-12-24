«Ненависть к власти!» Делягин разгромил работу правительства Мишустина в 2020 году
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН не согласился с оценкой работы правительства в 2020 году, которую дал президент России Владимир Путин.
Правительство Михаила Мишустина «в целом достойно» прошло сложный 2020 год, заявил президент России Владимир Путин в четверг на видеосвязи с членами кабмина. Глава государства отметил, что были и недостатки. Тем не менее, он уверен, что все выводы уже сделаны.
По оценке Путина, правительству удалось не допустить критического спада в экономике и при этом обеспечить стабильность и устойчивость макроэкономических показателей.
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин во главе правительства не допустил катастрофы в стране, которая была весьма вероятна при других возможных лицах на этом посту.
«Безусловно, могло бы быть хуже, если бы во главе правительства вместо Мишустина стоял бы Медведев или Чубайс, или Кудрин, или какой-нибудь Дворкович. Или, скажем, Собянин. Была бы катастрофа. Можно перечислять многочисленные достижения - правда, в основном они связаны с именем Путина: раздачи 10 тысяч рублей в поддержку детей летом, новогодние 5 тысяч рублей сейчас, незначительная поддержка бизнеса и так далее. Достижения, действительно, имеют место быть. Правда, если налоговая при Мишустине работала эффективно, то сейчас она просто выносит мозг в самом лучшем случае, а то и выносит деньги», - уточнил Делягин.
Собеседник НСН упрекнул власти в бездействии и отсутствии важных шагов для выхода из кризиса.
«Я затрудняюсь назвать главное достижение правительства. Наверное, то, что они работали, несмотря на коронавирус, не уходили на локдаун вместе со всей страной. Может быть, это. Но их главная неудача - что они даже не попытались заняться комплексным развитием страны. Они даже не попытались начать модернизацию инфраструктуры, дать дешевые кредиты, ограничив финансовые спекуляции, коррупцию и произвол монополий. То есть они даже не попытались делать то, что является обязанностью власти», - заявил он.
Михаил Делягин назвал серьёзное, по его мнению, упущение российского правительства - все более широкое недовольство граждан действиями властей.
«Главным недостатком деятельности правительства является атмосфера безнадежности и безысходности, которая воцарилась в стране, и абсолютная ненависть к власти, которая возникла благодаря повышению пенсионного возраста и краже у нас пяти лет жизни. И она сильно укрепилась благодаря "коронабесию". То, что правительство не боролось с "коронабесием", а, так сказать, поощряло его и было одним из проводников "коронабесия", продолжая оптимизацию медицины и превращение медицины в "здравзахоронение" даже в условиях истерии по поводу коронавируса, это, наверное, главный негативный вариант. Но я не сомневаюсь, что многие в правительстве считают его главным позитивным результатом», - заключил он.
Правительство Мишустина работает первый год: новый состав был утверждён в январе. В четверг Владимир Путин на конференц-связи с членами кабмина требовал от чиновников не списывать сбои и ошибки на трудности из-за пандемии коронавируса.
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