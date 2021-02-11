Человек Медведева. Делягин объяснил отставку «чудовищного» Топилина

«Идет освобождение от людей, связанных с Медведевым. Максим Топилин был чудовищным министром труда. Он был непосредственно ответственен за повышение пенсионного возраста. А глава Пенсионного фонда – это была почетная отставка. То есть его убрали из правительства, чтобы он не мешал, но при этом не привлекал большого внимания. А потом оформили увольнение в два приема. Потому что никто не обратит особого внимания на должность главы Пенсионного фонда. Это техническая должность. Он может улучшить работу ПФР, но не может изменить пенсионную политику государства», - сказал Делягин.

Между тем, источники «Коммерсанта» полагают, что информация об отставке Топилина появилась в связи с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов в рамках реформы институтов развития.

Ранее Михаил Делягин рассказал НСН, в чем заключается главная причина ослабления рубля.

