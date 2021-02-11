Человек Медведева. Делягин объяснил отставку «чудовищного» Топилина

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН припомнил главе ПФР повышение пенсионного возраста.


Глава Пенсионного фонда Максим Топилин покинул свою должность, сообщает «Коммерсант». По информации издания, отставка Топилина может быть связана с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. Официальных подтверждений отставки на данный момент нет.

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН назвал причины возможной отставки Топилина.

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«Идет освобождение от людей, связанных с Медведевым. Максим Топилин был чудовищным министром труда. Он был непосредственно ответственен за повышение пенсионного возраста. А глава Пенсионного фонда – это была почетная отставка. То есть его убрали из правительства, чтобы он не мешал, но при этом не привлекал большого внимания. А потом оформили увольнение в два приема. Потому что никто не обратит особого внимания на должность главы Пенсионного фонда. Это техническая должность. Он может улучшить работу ПФР, но не может изменить пенсионную политику государства», - сказал Делягин.

Между тем, источники «Коммерсанта» полагают, что информация об отставке Топилина появилась в связи с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов в рамках реформы институтов развития.

Ранее Михаил Делягин рассказал НСН, в чем заключается главная причина ослабления рубля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтставкаПенсионный фонд РоссииМаксим Топилин
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