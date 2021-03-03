Кабмин РФ не поддержал проект о снижении пенсионного возраста

В правительстве России не поддержали проект закона сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект заключения соответствующей комиссии.

В документе предлагалось снизить возраст выхода на страховую пенсию по старости с 65 лет до 61 года для мужчин и с 60 до 56 лет для женщин, снизить трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию — с 42 до 38 лет и с 37 до 33 лет соответственно, а также за снижение требований к возрасту для получения социальной пенсии по старости — с 70 до 66 лет и с 65 лет до 61 года соответственно.