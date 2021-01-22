Путин внес законопроект о работе ряда чиновников без ограничений по возрасту
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о праве госслужащих, которых назначает глава государства, работать без ограничений по возрасту, сообщает «Парламентская газета».
Законом установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет, он может быть продлен до 70 лет.
Наиболее квалифицированным кадрам есть смысл продлевать его и далее, сообщает газета.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года в России вступил в силу закон «О страховых пенсиях», который увеличивает для госслужащих возраст выхода на пенсию. В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что пенсионный возраст поэтапно будет поднят для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.
Повышение будет происходить в течение нескольких лет - на шесть месяцев за год. При этом будет увеличена до 20 лет продолжительность стажа госслужбы для пенсии по выслуге лет. Сейчас она составляет 15 лет.
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