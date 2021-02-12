Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд России

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил закрыть Пенсионный фонд России, пенсии выплачивать из бюджета, а функции их начисления передать налоговым органам.

«Мы считаем, что сама пенсионная система порочна. Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между пенсионерами и госбюджетом», - сказал Миронов.

Он предложил отменить пенсионную реформу, восстановить прежний возраст выхода на пенсию и передать Федеральной налоговой службе обязанности по выплатам пенсий, передает «Радио1».

Премьер-министр Михаил Мишустин своим указом снял с должности главы Пенсионного фонда России Максима Топилина. На его место назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд социального страхования. Топилин был назначен на пост главы ПФР в январе 2020 года, он пришел на этот пост с должности министра труда и соцзащиты в правительстве Дмитрия Медведева.

Ранее в пятницу член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков заявил в интервью НСН, что перетасовка руководителей Пенсионного фонда России не приведет к росту пенсий в стране, а научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН назвал причины отставки Топилина.

