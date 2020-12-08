Инструкция к Новому году: Пик COVID-19 ждут после праздников
Пик заболеваемости коронавирусом придется на январские праздники или на период сразу после них. Чтобы не усугубить ситуацию, врачи советуют россиянам избегать массовых мероприятий.
Строгое соблюдение ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса может привести к спаду заболеваемости в Москве после Нового года, рассказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Он призывает ограничить массовые скопления людей, оставить из праздничных мероприятий только новогодние фейерверки и дать россиянам «четкую инструкцию того, как стоит провести эти десять праздничных дней». Онищенко призвал не «обжираться» перед телевизором, «а гулять на свежем воздухе в своем районе».
Парламентарий допустил кремлевские елки для детей при условии соблюдения жестких санитарных мер.
Вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН предположил, что с учётом других инфекций пик заболеваемости будет зафиксирован после новогодних каникул.
«Ежегодно пик острых респираторных заболеваний приходится на конец зимних праздников. И я думаю, что 2021 год не станет исключением. Пик заболеваемости ОРЗ и в 2021 году придётся примерно на вторую неделю после зимних каникул, то есть примерно на 20-е числа января. И поскольку новый коронавирус стал одним из элементов сезонного подъёма заболеваемости, то пик нам надо ждать в январе. Потом дело пойдёт на спад. А там уже, надеюсь, и масштабное производство вакцины подоспеет», - отметил собеседник НСН.
Врач-геронтолог Юрий Конев в эфире НСН рассказал, что в канун Нового года для сохранения здоровья лучше отказаться от шопинга и визитов к родственникам.
«Если начнут ходить в гости и по магазинам - будет третья волна, гораздо сильнее, чем вторая. В гости ходить не стоит, подарки покупать не стоит - обойдутся без подарков один год. Вообще ничего не стоит делать, нужно сидеть дома со своими близкими, если не хотите умереть», - дал совет специалист.
Между тем, сенатор Сергей Леонов уже предложил ужесточить ограничения на период новогодних праздников, чтобы не перегружать систему здравоохранения.
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