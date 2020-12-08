Инструкция к Новому году: Пик COVID-19 ждут после праздников

Он призывает ограничить массовые скопления людей, оставить из праздничных мероприятий только новогодние фейерверки и дать россиянам «четкую инструкцию того, как стоит провести эти десять праздничных дней». Онищенко призвал не «обжираться» перед телевизором, «а гулять на свежем воздухе в своем районе».

Парламентарий допустил кремлевские елки для детей при условии соблюдения жестких санитарных мер.

Вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН предположил, что с учётом других инфекций пик заболеваемости будет зафиксирован после новогодних каникул.

«Ежегодно пик острых респираторных заболеваний приходится на конец зимних праздников. И я думаю, что 2021 год не станет исключением. Пик заболеваемости ОРЗ и в 2021 году придётся примерно на вторую неделю после зимних каникул, то есть примерно на 20-е числа января. И поскольку новый коронавирус стал одним из элементов сезонного подъёма заболеваемости, то пик нам надо ждать в январе. Потом дело пойдёт на спад. А там уже, надеюсь, и масштабное производство вакцины подоспеет», - отметил собеседник НСН.