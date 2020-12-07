Роспотребнадзор продлил коронавирусные ограничения для учреждений образования до 2022 года

Роспотребнадзор продлил до 2022 года действие санитарных правил для школ и детских садов в период распространения коронавируса. Соответствующее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.

В июле текущего года ведомство установило порядок организации работы организаций и объектов социальной инфраструктуры для детей. Согласно правилам Роспотребнадзора, в условиях пандемии COVID-19 запрещено проведение массовых мероприятий с участием разных групп лиц, а также лиц из других организаций и объектов.

Кроме того, общеобразовательные организации обязаны минимизировать контакты между учащимися, составив особое расписание и закрепив за каждым классом отдельное помещение.

