Роспотребнадзор продлил коронавирусные ограничения для учреждений образования до 2022 года
Роспотребнадзор продлил до 2022 года действие санитарных правил для школ и детских садов в период распространения коронавируса. Соответствующее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.
В июле текущего года ведомство установило порядок организации работы организаций и объектов социальной инфраструктуры для детей. Согласно правилам Роспотребнадзора, в условиях пандемии COVID-19 запрещено проведение массовых мероприятий с участием разных групп лиц, а также лиц из других организаций и объектов.
Кроме того, общеобразовательные организации обязаны минимизировать контакты между учащимися, составив особое расписание и закрепив за каждым классом отдельное помещение.
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