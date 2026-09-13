Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива

Пролив останется закрытым до тех пор, пока данные требования, одобренные высшим руководством Ирана, не будут выполнены. В случае открытия пролива это будет расценивается «как мера по утверждению суверенитета Ирана над этим водным путем». Отмечается, что открытие пролива полностью зависит от действий Вашингтона в отношении выполнения условий Тегерана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что значение Ормузского пролива будет снижаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

