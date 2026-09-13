Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива
Иран через посредников передал США семь условий для открытия Ормузского пролива, сообщает Tasnim.
Пролив останется закрытым до тех пор, пока данные требования, одобренные высшим руководством Ирана, не будут выполнены. В случае открытия пролива это будет расценивается «как мера по утверждению суверенитета Ирана над этим водным путем». Отмечается, что открытие пролива полностью зависит от действий Вашингтона в отношении выполнения условий Тегерана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что значение Ормузского пролива будет снижаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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