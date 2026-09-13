Журналист Карлсон назвал поражение олигархов причиной нелюбви Запада к России

Это изгнание миллиардеров из РФ. «Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991 году. <...> Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит Путин и говорит: "Нет, это не демократия. Это не страна, обладающая суверенитетом"», — заявил журналист.

Кроме того, «провокационным шагом» с точки зрения западных стран стало отношение Путина к православию. Карлсон указал, что на Западе и особенно в США нет ничего, что элиты ненавидели бы сильнее, чем традиционное христианство. Он отметил, что человек «будет больше верен Богу, чем государству», что является угрозой «тоталитарным целям лидеров».

Журналист считает, что Москва лучше Нью-Йорка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

