Рыбакина обыграла Соболенко и стала первой ракеткой мира

Уроженка России, а ныне казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко из Белоруссии в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.

Елена Рыбакина выиграла Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу второй ракетки мира. Соболенко является лидером мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. Призовые составили 464 млн рублей.

При этом Соболенко сломала ракетку после поражения. Она села на скамейку, а затем несколько раз ударила ей о корт. После к ней подошел оператор, теннисистка, нецензурно выругавшись на английском языке, попросила его оставить ее в покое.

Ранее россиянину Хачанову не удалось выйти в финал US Open, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/EPA
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