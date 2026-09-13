Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах по Украине
Самым сложным вопросом на переговорах об урегулировании конфликта вокруг Украины остаются территории, сообщает портал «Новости.live» со ссылкой на зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.
«Думаю, очевидно, что отчасти он определяется тем, что происходит на поле боя», — заявил американский переговорщик. Отмечается, что именно в этом вопросе позиции России и Украины «по-прежнему расходятся».
Ранее в офисе Зеленского заявили, что Уиткофф и Кушнер не привезли новых идей в Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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