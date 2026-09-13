Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах по Украине

«Думаю, очевидно, что отчасти он определяется тем, что происходит на поле боя», — заявил американский переговорщик. Отмечается, что именно в этом вопросе позиции России и Украины «по-прежнему расходятся».

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Уиткофф и Кушнер не привезли новых идей в Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

