Премьер Эфиопии заявил, что Лавров стал выглядеть моложе
Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заметил, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров стал выглядеть моложе по сравнению с 2019 годом, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что недавно глава МИД РФ приезжал в Эфиопию. «Мы виделись с ним уже давно, в 2019 году. А в этот раз он приехал, он выглядит как будто моложе», — отметил премьер-министр.
До этого Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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