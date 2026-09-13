Премьер Эфиопии заявил, что Лавров стал выглядеть моложе

Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заметил, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров стал выглядеть моложе по сравнению с 2019 годом, сообщает РИА Новости.

Эфиопия попросила Россию помочь в споре с Эритреей о выходе к морю

Он напомнил, что недавно глава МИД РФ приезжал в Эфиопию. «Мы виделись с ним уже давно, в 2019 году. А в этот раз он приехал, он выглядит как будто моложе», — отметил премьер-министр.

До этого Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЭфиопияМИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры