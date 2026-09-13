В порту Одессы поразили судно с военными грузами для ВСУ

Войска России нанесли удар по порту Одессы, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны РФ.

На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе

Было поражено судно, перевозившее грузы. Сухогруз занимался поставками для обеспечения Вооруженных сил Украины.

Ранее ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссийская АрмияОдесса

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