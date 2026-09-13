В порту Одессы поразили судно с военными грузами для ВСУ
13 сентября 202604:31
Денис Хоноров
Войска России нанесли удар по порту Одессы, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны РФ.
Было поражено судно, перевозившее грузы. Сухогруз занимался поставками для обеспечения Вооруженных сил Украины.
Ранее ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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