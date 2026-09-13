СМИ: Китай передал Ирану спутниковые снимки перед ударом по базе США
Иран получил от компаний Китая спутниковые снимки высокого разрешения перед ракетным ударом по базе США в Иордании и после него, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, речь идет об атаке, произошедшей 17 июля. В тот день Тегеран выпустил баллистические ракеты по авиабазе Муваффак-Салти на северо-востоке Иордании. Трое американских военнослужащих погибли, еще четверо были ранены.
Вашингтон передал китайским властям материалы, указывающие на связь китайской стороны с атакой по базе в Иордании, однако Пекин отверг доводы.
Противостояние США с Ираном выходит на новый уровень эскалации, заявил НСН генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. Так он прокомментировал угрозы Тегерана полностью блокировать Ормузский пролив в ответ на давление со стороны США.
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