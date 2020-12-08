Врач назвал необходимые в домашней аптечке лекарства при пандемии коронавируса
Стало известно, какие необходимы в период эпидемии COVID-19 лекарства иметь дома, сообщает «АиФ» со ссылкой на завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН Сергея Зырянова.
По словам медика, следует запастись жаропонижающими препаратами - «лучше парацетамол», а также каплями в нос. При этом Зырянова не советует покупать антибиотики, так как для лечения ими необходимо назначение врача. Также следует отказаться от самостоятельного приема противовирусных препаратов, поскольку они «обладают массой нежелательных реакций». Их назначают также медики.
Кроме того, не следует злоупотреблять витамином D, так как он способен привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем.
Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил, как повысить сопротивляемость организма, чтобы уменьшить риск заболеть коронавирусом,
По его прогнозам, рост заболеваемости COVID-19 в России будет зависеть от того, как пройдет проэпидемичивание популяции - чем быстрее популяция выработает иммунитет, тем будет лучше.
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