Врач назвал необходимые в домашней аптечке лекарства при пандемии коронавируса

Кроме того, не следует злоупотреблять витамином D, так как он способен привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил, как повысить сопротивляемость организма, чтобы уменьшить риск заболеть коронавирусом,

По его прогнозам, рост заболеваемости COVID-19 в России будет зависеть от того, как пройдет проэпидемичивание популяции - чем быстрее популяция выработает иммунитет, тем будет лучше.

