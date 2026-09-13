Эксперт: ВС РФ нанесли удар по польскому заводу Cersanit в центре Украины

Вооруженные силы России поразили польское предприятие Cersanit на территории Житомирской области, сообщил в «Макс» военный эксперт Борис Рожин.

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Главной целью удара стал действующий завод, принадлежащий известному польскому бренду. Инфраструктура предприятия по выпуску плитки и сантехники получила серьезные повреждения.

Ранее ВС РФ поразили металлургические предприятия с военной продукцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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