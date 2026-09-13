«Спартак» одержал свою самую крупную победу в КХЛ
Московский «Спартак» дома обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги.
Встреча завершилась со счетом 8:0. Эта самая крупная победа «Спартака» за время выступления в КХЛ.
Хоккеисты одержали третью победу подряд, команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» занимает седьмую строчку на Западе с тремя очками после четырех матчей.
16 сентября «Спартак» на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Северсталь» 14 сентября примет московское «Динамо».
Ранее стало известно, что на домашнем стадионе «Спартака» установят памятник Никите Симоняну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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