«Спартак» одержал свою самую крупную победу в КХЛ

Московский «Спартак» дома обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги.

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Встреча завершилась со счетом 8:0. Эта самая крупная победа «Спартака» за время выступления в КХЛ.

Хоккеисты одержали третью победу подряд, команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» занимает седьмую строчку на Западе с тремя очками после четырех матчей.

16 сентября «Спартак» на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Северсталь» 14 сентября примет московское «Динамо».

Ранее стало известно, что на домашнем стадионе «Спартака» установят памятник Никите Симоняну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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