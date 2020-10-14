Прощание с теплом. Синоптики посоветовали перейти на зимнюю «резину»
Синоптики предупреждают жителей столичного региона о резком понижении температуры.
Температура воздуха в Москве в среду поднимется до плюс 18 градусов, это будет последний теплый день осени, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
14 октября возможен небольшой дождь, но температура будет на 8-10 градусов выше нормы. Так, в Москве будет 16-18 градусов, по области – 15-20 градусов. Давление будет на уровне 746 мм ртутного столба, будет дуть небольшой юго-восточный ветер.
Температура воздуха в Москве приблизится к рекорду 1899 года, когда в этот день на улице было плюс 19 градусов.
Вторая декада октября в стране оказалась теплее, чем среднеклиматические нормы для этого времени года.
Синоптики «Гидрометцентра» отмечают, что на азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь также стал самым теплым за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений.
Но наслаждаться теплой, комфортной и солнечной осенью жителям центральной части страны остается не так долго. К выходным ожидаются заморозки, обещал в интервью НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«До четверга мы будем наслаждаться невероятно теплой для середины осени октября погодой, когда температура выше на 4-7 градусов климатической нормы. Пока идем по графику сентября, природа отбросила нас на месяц назад. Кардинальные изменения начнутся в эту пятницу, когда через Центральную Россию промчится холодный арктический фронт, и за ним начнут прорываться холодные воздушные массы с акватории Северного Ледовитого океана. Температурный фон начнет буквально рушиться стремительным темпом. В пятницу около +10°C с дождями, а в субботу ощутим дыхание Арктики по полной программе», - анонсировал наступление зимы специалист.
Как прогнозируют синоптики, в ночное время температура воздуха опустится до нулевых отметок, первые заморозки ожидаются уже в воскресенье. В тылу циклона осадки из дождей местами начнут местами переходить в мокрый снег и снег, будут наблюдаться гололёдные явления. Таким образом, затянувшийся период бабьего лета сменится предзимьем.
«Автомобилистам к выходным уже можно менять резину, потому что в выходные среднесуточная температура понизится до +5°C и ниже. Каучук уже начинает дубеть и теряет свои свойства по сцеплению. И напомню, что ночью уже возможна гололедица», - добавил Евгений Тишковец.
Зима уже наступила в некоторых российских регионах. Так, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в некоторых регионах страны температура в ближайшие дни может опуститься до –15 градусов. Это касается Алтайского края, Западной Сибири. Ямала, Ханты-Мансийского округа, Хакасии, Тывы.
Ранее москвичи обратили внимание на «несправедливое» распределение погожих дней. Жители столицы отмечают, что уже в течение нескольких недель в будни погода в мегаполисе жаркая и солнечная, а к выходным в столичный регион приходят похолодание и дожди. Как заявил замдиректора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктёв, этот «закон подлости» имеет научное обоснование.
Он подчеркнул, что специалисты из разных стран анализировали статистику на предмет того, есть ли у погоды недельные циклы. Некоторые связывают это с антропогенным влиянием – с определённым производственным циклом, транспортом, который наиболее активен в будние дни. С этим связаны выбросы микрочастиц в атмосферу, которые вступают в сложные фотохимические реакции, и так получается, что в выходные атмосфера очищается, а в будние дни процессы идут по-другому.
«Когда идёт череда циклонов, мы этого не замечаем. Но если ситуация антициклональная, то такие эффекты ощущаются сильнее. Как раз сейчас погода антициклональная, и, может быть, именно по этой причине недельные циклы проявляются более отчётливо», – объяснил Киктёв, при этом подчеркнув, что в целом недельные цикли оказывают минимальное влияние на погоду.
В среду 14 октября русская православная церковь празднует день Покрова Пресвятой Богородицы. По тому, какая погода стояла в этот день, люди раньше определяли, насколько суровой будет зима. Судя по тому, что сегодня в Москве температура поднимется до отметки +18 градусов, что на 10 пунктов выше нормы, зима, по приметам, может оказаться теплой.
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