Прощание с теплом. Синоптики посоветовали перейти на зимнюю «резину»

Температура воздуха в Москве в среду поднимется до плюс 18 градусов, это будет последний теплый день осени, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

14 октября возможен небольшой дождь, но температура будет на 8-10 градусов выше нормы. Так, в Москве будет 16-18 градусов, по области – 15-20 градусов. Давление будет на уровне 746 мм ртутного столба, будет дуть небольшой юго-восточный ветер.

Температура воздуха в Москве приблизится к рекорду 1899 года, когда в этот день на улице было плюс 19 градусов.

Вторая декада октября в стране оказалась теплее, чем среднеклиматические нормы для этого времени года.

Синоптики «Гидрометцентра» отмечают, что на азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь также стал самым теплым за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений.

Но наслаждаться теплой, комфортной и солнечной осенью жителям центральной части страны остается не так долго. К выходным ожидаются заморозки, обещал в интервью НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«До четверга мы будем наслаждаться невероятно теплой для середины осени октября погодой, когда температура выше на 4-7 градусов климатической нормы. Пока идем по графику сентября, природа отбросила нас на месяц назад. Кардинальные изменения начнутся в эту пятницу, когда через Центральную Россию промчится холодный арктический фронт, и за ним начнут прорываться холодные воздушные массы с акватории Северного Ледовитого океана. Температурный фон начнет буквально рушиться стремительным темпом. В пятницу около +10°C с дождями, а в субботу ощутим дыхание Арктики по полной программе», - анонсировал наступление зимы специалист.