Синоптик рассказал, почему погода портится к выходным

Москвичи обратили внимание на «несправедливое» распределение погожих дней. Жители столицы отмечают, что уже в течение нескольких недель в будни погода в мегаполисе жаркая и солнечная, а к выходным в столичный регион приходят похолодание и дожди. Как заявил в эфире «Радио 1» замдиректора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктёв, этот «закон подлости» имеет научное обоснование.

Он подчеркнул, что специалисты из разных стран анализировали статистику на предмет того, есть ли у погоды недельные циклы. Некоторые связывают это с антропогенным влиянием – с определённым производственным циклом, транспортом, который наиболее активен в будние дни. С этим связаны выбросы микрочастиц в атмосферу, которые вступают в сложные фотохимические реакции, и так получается, что в выходные атмосфера очищается, а в будние дни процессы идут по-другому.

«Когда идёт череда циклонов, мы этого не замечаем. Но если ситуация антициклональная, то такие эффекты ощущаются сильнее. Как раз сейчас погода антициклональная, и, может быть, именно по этой причине недельные циклы проявляются более отчётливо», – объяснил Киктёв, при этом подчеркнув, что в целом недельные цикли оказывают минимальное влияние на погоду.