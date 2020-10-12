Вильфанд: вторая декада октября в России будет аномально теплой
Вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в стране будет везде теплее, чем среднеклиматические нормы для этого времени года.
В частности, рассказал эксперт, в Якутии температура стоит на 8-10 градусов выше нормы, днем температуры поднимаются выше нуля, что нехарактерно для этого региона.
Как сообщает RT, в Москве в понедельник ожидается до 15 градусов тепла.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН подтвердил, что жителей европейской части России ожидает еще одна солнечная и комфортная пятидневка.
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