Вильфанд: вторая декада октября в России будет аномально теплой

Вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в стране будет везде теплее, чем среднеклиматические нормы для этого времени года.

В частности, рассказал эксперт, в Якутии температура стоит на 8-10 градусов выше нормы, днем температуры поднимаются выше нуля, что нехарактерно для этого региона.

Как сообщает RT, в Москве в понедельник ожидается до 15 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН подтвердил, что жителей европейской части России ожидает еще одна солнечная и комфортная пятидневка.

