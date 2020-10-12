Синоптики предупредили о заморозках и снеге к выходным

Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду по всей России в середине октября, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Но наслаждаться теплой, комфортной и солнечной осенью жителям центральной части страны остается всего несколько дней. К выходным ожидаются заморозки, пообещал в интервью НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«До четверга мы будем наслаждаться невероятно теплой для середины осени октября погодой, когда температура выше на 4-7 градусов климатической нормы. Пока идем по графику сентября, природа отбросила нас на месяц назад. Кардинальные изменения начнутся в эту пятницу, когда через Центральную Россию промчится холодный арктический фронт, и за ним начнут прорываться холодные воздушные массы с акватории Северного Ледовитого океана. Температурный фон начнет буквально рушиться стремительным темпом. В пятницу около +10°C с дождями, а в субботу ощутим дыхание Арктики по полной программе», - анонсировал наступление зимы специалист.