Синоптики предупредили о заморозках и снеге к выходным
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил НСН, что автомобилистам уже вполне можно менять резину.
Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду по всей России в середине октября, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Но наслаждаться теплой, комфортной и солнечной осенью жителям центральной части страны остается всего несколько дней. К выходным ожидаются заморозки, пообещал в интервью НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«До четверга мы будем наслаждаться невероятно теплой для середины осени октября погодой, когда температура выше на 4-7 градусов климатической нормы. Пока идем по графику сентября, природа отбросила нас на месяц назад. Кардинальные изменения начнутся в эту пятницу, когда через Центральную Россию промчится холодный арктический фронт, и за ним начнут прорываться холодные воздушные массы с акватории Северного Ледовитого океана. Температурный фон начнет буквально рушиться стремительным темпом. В пятницу около +10°C с дождями, а в субботу ощутим дыхание Арктики по полной программе», - анонсировал наступление зимы специалист.
Как прогнозируют синоптики, в ночное время температура воздуха опустится до нулевых отметок, первые заморозки ожидаются уже в воскресенье. В тылу циклона осадки из дождей местами начнут местами переходить в мокрый снег и снег, будут наблюдаться гололёдные явления. Таким образом, затянувшийся период бабьего лета сменится предзимьем.
«Автомобилистам к выходным уже можно менять резину, потому что в выходные среднесуточная температура понизится до +5°C и ниже. Каучук уже начинает дубеть и теряет свои свойства по сцеплению. И напомню, что ночью уже возможна гололедица», - добавил Евгений Тишковец.
Зима уже наступила в некоторых российских регионах. Так, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что в некоторых регионах страны температура в ближайшие дни может опуститься до –15 градусов. Это касается Алтайского края, Западной Сибири. Ямала, Ханты-Мансийского округа, Хакасии, Тывы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Румыния поддержит санкции ЕС в отношении России из-за Навального
- В РЖД заявили о переводе на удаленку максимального числа сотрудников
- СМИ: журналист Павел Лобков в больнице с сотрясением мозга
- Лукашенко готов отдать до 70 полномочий президента
- Евросоюз продлил санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru