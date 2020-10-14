Москвичей в среду ждет последний теплый день
Температура воздуха в Москве в среду поднимется до плюс 18 градусов, это будет последний теплый день, передает РИА Новости слова ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк.
В этот день возможен небольшой дождь, но температура будет на 8-10 градусов выше нормы. Так, в Москве будет 16-18 градусов, по области – 15-20 градусов.
Давление будет на уровне 746 мм ртутного столба, будет дуть небольшой юго-восточный ветер.
Температура воздуха в Москве приблизится к рекорду 1899 года, когда в этот день на улице было плюс 19 градусов.
В дальнейшем в Европейской части России наступит похолодание, передает RT.
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