«Золотая осень» в столице задержится до конца следующей недели
Сезон «золотой осени» – с солнечной погодой и дневной температурой около +20 градусов – продолжится в столичном регионе и на следующей неделе. Об этом пишет портал Метеоновости.
Однако, согласно прогнозу синоптиков, перед ближайшими выходными в преддверии новой порции тепла погода испортится. Так, в предстоящую пятницу в городе пройдут кратковременные дожди, они будут сопровождаться ветром, порывы которого местами составят до 12 м/с. Такой характер погоды сохранится вплоть до вечера субботы.
К слову, ранее стало известно, что минувший сентябрь стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Она подчеркнула, что среднемесячная температура в прошлом месяце установила новый рекорд на территории страны, превзойдя погодные достижения 2016 года.
Макарова отметила, что на азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений.
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