«Золотая осень» в столице задержится до конца следующей недели

Сезон «золотой осени» – с солнечной погодой и дневной температурой около +20 градусов – продолжится в столичном регионе и на следующей неделе. Об этом пишет портал Метеоновости.

Однако, согласно прогнозу синоптиков, перед ближайшими выходными в преддверии новой порции тепла погода испортится. Так, в предстоящую пятницу в городе пройдут кратковременные дожди, они будут сопровождаться ветром, порывы которого местами составят до 12 м/с. Такой характер погоды сохранится вплоть до вечера субботы.