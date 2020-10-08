«Золотая осень» в столице задержится до конца следующей недели

Сезон «золотой осени» – с солнечной погодой и дневной температурой около +20 градусов – продолжится в столичном регионе и на следующей неделе. Об этом пишет портал Метеоновости.

Однако, согласно прогнозу синоптиков, перед ближайшими выходными в преддверии новой порции тепла погода испортится. Так, в предстоящую пятницу в городе пройдут кратковременные дожди, они будут сопровождаться ветром, порывы которого местами составят до 12 м/с. Такой характер погоды сохранится вплоть до вечера субботы.

Синоптики пообещали жителям Центральной России аномальное тепло

К слову, ранее стало известно, что минувший сентябрь стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Она подчеркнула, что среднемесячная температура в прошлом месяце установила новый рекорд на территории страны, превзойдя погодные достижения 2016 года.

Макарова отметила, что на азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОсеньСиноптикиПогода В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры