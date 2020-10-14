Православные отмечают праздник Покрова Святой Богородицы
Русская православная церковь (РПЦ) в среду 14 октября празднует день Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает ТАСС.
Покров Пресвятой Богородицы является непереходящим праздником, поэтому каждый год православные христиане отмечают его 14 октября. Традиция праздника уходит в средние века и окружена легендами. По одной из версий, Богородица явилась христианам на поле битвы в Константинополе в 10 веке, когда город был осажден мусульманами.
По другой версии, осадой занимались дружины киевских князей Аскольда и Дира. Также существует предание, что во время битвы Дева Мария появилась в храме, где были сохранены ее ризы, и, оставаясь невидимой, сняла с головы покрывало, расправив его над верующими. Вскоре осада была снята, и отсюда произошло название праздника.
В народном представлении Покров являлся праздником, завершающим сельские работы. Как правило, после 14 октября наступал зимний период. По тому, какая погода стояла на Покров, православные люди определяли, насколько суровой будет зима.
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