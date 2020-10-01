Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег

Октябрь будет теплее обычного, изобилия осадков не ожидается. Такой прогноз на второй осенний месяц дали в Гидрометцентре.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью НСН подтвердил, что жителей европейской части России ожидает еще одна солнечная и комфортная пятидневка.

«Октябрь стартует с очередной серии "бабьего лета", которая продлится в Центральной России до понедельника включительно. Теплую погоду определяет гигантский антициклон, который охватывает большую часть европейской части страны, за исключением юных и северных регионов. Ночами +5°C - +10°C. Днем можно рассчитывает на +15°C - +20°C, что на 5-5 градусов выше климатической нормы и соответствует началу октября», - отметил синоптик.