Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» заявил НСН, что Россию в целом ожидает теплый октябрь.
Октябрь будет теплее обычного, изобилия осадков не ожидается. Такой прогноз на второй осенний месяц дали в Гидрометцентре.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью НСН подтвердил, что жителей европейской части России ожидает еще одна солнечная и комфортная пятидневка.
«Октябрь стартует с очередной серии "бабьего лета", которая продлится в Центральной России до понедельника включительно. Теплую погоду определяет гигантский антициклон, который охватывает большую часть европейской части страны, за исключением юных и северных регионов. Ночами +5°C - +10°C. Днем можно рассчитывает на +15°C - +20°C, что на 5-5 градусов выше климатической нормы и соответствует началу октября», - отметил синоптик.
Что касается осадков, то, по его словам, на большей части страны их ожидается около среднего многолетнего количества. Синоптик отметил, что в ряде регионов, в том числе на юге Уральского федерального округа и на западе Алтайского края, осадков будет меньше нормы, а в Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края — больше нормы.
«По долгосрочным прогнозам начало октября будет относительно теплым и сухим. Среднемесячная температура выше на 2-3 градуса многолетних климатических значений. Основная аномалия тепла и дефицит осадков придется на первую декаду октября. Во второй и третьей десятидневке осадков и облаков станет больше. Положительные отклонения могут сократиться до минимума. В последней пятидневке все вернется к климатической норме, уже вероятность выпадение осадков в смешанной фазе», - подчеркнул Тишковец.
По предварительному прогнозу специалистов Росгидрометцентра, разнонаправленные температурные аномалии начнутся в октябре и продолжатся до марта. При этом особо синоптики выделяют февраль - именно последний месяц зимы ожидается более холодным, чем был в 2019 году.
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