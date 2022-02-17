«Нет оснований»: Профессор поспорил с Гейтсом, что пандемия кончится после «омикрона»

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что «омикрон» станет последней острой фазой пандемии и приведет к ее окончанию. По словам миллиардера, в будущем COVID-19 станет таким же привычным недугом, как сезонный грипп. Северинов же полностью не согласен с такими выводами.

«Такого рода прогнозы совершенно неблагодарное дело. Все биологические объекты эволюционируют, и коронавирус, конечно, не исключение. Никаких оснований считать, что "омикрон" есть последняя, крайняя и самая совершенная форма этого вируса, нет. Понятно, что в конечном счете все будут заражены или вакцинированы, у всех возникнет некоторый уровень устойчивости. В этих условиях преимущество получат варианты вируса, способные преодолевать этот иммунитет. Вирус изменится. Это не обязательно означает, что он будет вызывать тяжелую инфекцию», - сказал Северинов.