«Нет оснований»: Профессор поспорил с Гейтсом, что пандемия кончится после «омикрона»
Как только вакцинируется и переболеет большое количество людей, появятся новые варианты вируса, заявил Константин Северинов.
Нет никаких оснований считать, что омикрон-штамм является последней формой коронавируса, после которой наступит конец пандемии, COVID-19 будет эволюционировать дальше и принесет новые штаммы, заявил завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что «омикрон» станет последней острой фазой пандемии и приведет к ее окончанию. По словам миллиардера, в будущем COVID-19 станет таким же привычным недугом, как сезонный грипп. Северинов же полностью не согласен с такими выводами.
«Такого рода прогнозы совершенно неблагодарное дело. Все биологические объекты эволюционируют, и коронавирус, конечно, не исключение. Никаких оснований считать, что "омикрон" есть последняя, крайняя и самая совершенная форма этого вируса, нет. Понятно, что в конечном счете все будут заражены или вакцинированы, у всех возникнет некоторый уровень устойчивости. В этих условиях преимущество получат варианты вируса, способные преодолевать этот иммунитет. Вирус изменится. Это не обязательно означает, что он будет вызывать тяжелую инфекцию», - сказал Северинов.
По его словам, коронавирус может превратиться в эндемическое заболевание, которое будет находится среди людей постоянно.
«Заболевание прекратит быть эпидемическим, а станет эндемическим. Эпидемия - это когда количество инфицированных со временем увеличивается. Уровень заболеваемости при эндемических заболеваниях постоянный. Это не значит, что заболевания нет. Просто количество людей, которые заболевают и выздоравливают, во времени не меняется. При этом эндемические заболевания вовсе не обязательно характеризуются низкой смертностью или легким течением», - отметил Северинов.
Профессор также подчеркнул, что в условиях недолговечного иммунитета от вакцинации или перенесенного заболевания эпидемический процесс будет идти и дальше.
«На планете живет около 8 миллиардов человек. Если верить официальным числам, то около 400 миллионов человек переболели коронавирусной инфекцией, и было использовано около 10 миллиардов доз двухкомпонентных вакцин. То есть, половина населения Земли или даже чуть больше обладает какой-то иммунностью. Если это так, то эпидемический процесс вполне может идти дальше, тем более, что иммунитет, вызванный вакцинацией и болезнью, недолговечный», - добавил Северинов.
Он также заверил, что в мире существует большое количество неизученных вирусов, которые легко могут вызвать новую пандемию в любое время.
«По поводу новых пандемий можно сказать следующее. Мы от них не застрахованы, они возможны. Вирусов существует огромное количество, большинство из них нам не известны. Опыт последних двух лет показал, что есть вирусы, которые могут в случае перескока с естественных хозяев на людей показать нам кузькину мать. С другой стороны, выяснилось, что у нас есть методы, которые позволяют очень быстро определить генетическую природу возбудителя новой инфекции и с нуля сделать диагностику и действенные вакцины», - резюмировал Северинов.
Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН отмечал, что между штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта» нет перекрестного иммунитета, и после «омикрона» можно легко заболеть «дельтой» - и наоборот.
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