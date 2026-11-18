До 100 тысяч рублей: Как сэкономить на зарубежном новогоднем отдыхе
Яна Муромова заявила НСН, что можно выбрать Вьетнам, ОАЭ и отдохнуть там выгодно до 20 декабря.
Сэкономить на зарубежном новогоднем отдыхе можно до 100 тысяч рублей, если выбрать даты со 2-3 января, заявила заместитель генерального директора Anex, член комитета РСТ по выездному туризму Яна Муромова в пресс-центре НСН.
«Новогодние даты в большей степени распроданы, советуем присматриваться к заездам после Нового года, начиная с 3 января. Плюс со 2-3 января цены на пакетные туры существенно снижаются, разница может доходить до 100 тысяч рублей на человека. А это очень существенная экономия для семейного бюджета. Если туристы хотят сэкономить и готовы к спонтанным путешествиям, можно выбрать Вьетнам, ОАЭ и отдохнуть там выгодно до 20 декабря. Если берем период с 15 января до начала февраля, также можно выгодно отдохнуть», - рассказала она.
По прогнозам Минэкономразвития, зимой 2026/27 года россияне совершат около 32 млн туристических поездок по стране. Среди зарубежных направлений на новогодние праздники лидируют Вьетнам, Египет, Таиланд и ОАЭ. Стоимость новогоднего отдыха также заметно различается: туры в Таиланд обходятся в среднем примерно в 207,5 тыс. рублей, в Египет — 235,3 тыс. рублей, во Вьетнам — 296 тыс. рублей, а в ОАЭ — 321,8 тыс. рублей. Средняя продолжительность зарубежной новогодней поездки составляет около девяти ночей.
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