Сэкономить на зарубежном новогоднем отдыхе можно до 100 тысяч рублей, если выбрать даты со 2-3 января, заявила заместитель генерального директора Anex, член комитета РСТ по выездному туризму Яна Муромова в пресс-центре НСН.

«Новогодние даты в большей степени распроданы, советуем присматриваться к заездам после Нового года, начиная с 3 января. Плюс со 2-3 января цены на пакетные туры существенно снижаются, разница может доходить до 100 тысяч рублей на человека. А это очень существенная экономия для семейного бюджета. Если туристы хотят сэкономить и готовы к спонтанным путешествиям, можно выбрать Вьетнам, ОАЭ и отдохнуть там выгодно до 20 декабря. Если берем период с 15 января до начала февраля, также можно выгодно отдохнуть», - рассказала она.