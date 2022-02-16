Учёные обнаружили три неизвестных вида коронавируса
Три неизвестных ранее вида коронавируса обнаружены группой учёных. Об этом сообщает журнал Nature. Открытие было сделано в карстовых пещерах на севере Лаоса, где обитают популяции подковоносых летучих мышей.
По словам биологов, все открытые штаммы могут проникать в организм человека.
Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что применять лекарство от COVID-19 на основе моноклональных антител можно только в первые часы после заболевания.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- Учёные обнаружили три неизвестных вида коронавируса
- МИД РФ: Россиян среди погибших при наводнении в Бразилии нет
- Роль в истории. Эрдоган хочет свести Путина и Зеленского за одним столом
- WSJ: Самолеты США и РФ опасно сближались над Средиземном морем
- Захарова посоветовала Байдену уволить аналитиков, предрекающих войну РФ и Украины
- Компания «Рольф» и ее глава получила штраф более 19 млрд рублей
- ОДКБ считает ООН главным международным партнером
- Елизавета II рассказала о проблемах со здоровьем
- В центе Гамалеи не исключили наличие иммунитета к COVID-19 у всех россиян
- СМИ: задержан политолог Валерий Соловей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru