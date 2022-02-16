Учёные обнаружили три неизвестных вида коронавируса

Три неизвестных ранее вида коронавируса обнаружены группой учёных. Об этом сообщает журнал Nature. Открытие было сделано в карстовых пещерах на севере Лаоса, где обитают популяции подковоносых летучих мышей.

По словам биологов, все открытые штаммы могут проникать в организм человека.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что применять лекарство от COVID-19 на основе моноклональных антител можно только в первые часы после заболевания.

