Дороже на 10%: Зимний отдых обойдется россиянам в 170 тысяч рублей
Яна Муромова заявила НСН, что Вьетнам, Египет, Таиланд в этом году подорожали на 10%.
Более бюджетно в этом году можно отдохнуть в Египте – от 120 тысяч рублей на человека, в среднем зимнее путешествие обойдется в 170 тысяч, заявила заместитель генерального директора Anex, член комитета РСТ по выездному туризму Яна Муромова в пресс-центре НСН.
«Средняя стоимость пакетного тура по России зимой у нас составляет порядка 50 тысяч рублей на человека. Конечно, зарубежные направления таким ценообразованием похвастаться не могут. Если мы берем Вьетнам, Египет, Таиланд, средняя стоимость на человека будет 170 тысяч рублей, что примерно на 10 тысяч рублей выше, чем прошлогодняя стоимость. В целом ценник в этом году вырос на 10%. Более бюджетно можно отдохнуть в Египте – порядка 120 тысяч рублей на человека. Я советую бронировать любой свой отдых заранее», - рассказала она.
По прогнозам Минэкономразвития, зимой 2026/27 года россияне совершат около 32 млн туристических поездок по стране. Среди зарубежных направлений на новогодние праздники лидируют Вьетнам, Египет, Таиланд и ОАЭ. Стоимость новогоднего отдыха также заметно различается: туры в Таиланд обходятся в среднем примерно в 207,5 тыс. рублей, в Египет — 235,3 тыс. рублей, во Вьетнам — 296 тыс. рублей, а в ОАЭ — 321,8 тыс. рублей. Средняя продолжительность зарубежной новогодней поездки составляет около девяти ночей.
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