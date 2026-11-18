Более бюджетно в этом году можно отдохнуть в Египте – от 120 тысяч рублей на человека, в среднем зимнее путешествие обойдется в 170 тысяч, заявила заместитель генерального директора Anex, член комитета РСТ по выездному туризму Яна Муромова в пресс-центре НСН.

«Средняя стоимость пакетного тура по России зимой у нас составляет порядка 50 тысяч рублей на человека. Конечно, зарубежные направления таким ценообразованием похвастаться не могут. Если мы берем Вьетнам, Египет, Таиланд, средняя стоимость на человека будет 170 тысяч рублей, что примерно на 10 тысяч рублей выше, чем прошлогодняя стоимость. В целом ценник в этом году вырос на 10%. Более бюджетно можно отдохнуть в Египте – порядка 120 тысяч рублей на человека. Я советую бронировать любой свой отдых заранее», - рассказала она.