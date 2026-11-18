Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили украинское урегулирование
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах обсуждали урегулирование ситуации на Украине. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин и Си Цзиньпин провели встречу в китайском Шэньчжэне, напоминает RT. По данным Кремля, лидеры двух стран обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений, международную и региональную повестку.
Как отметил Песков, в беседе глава российского государства упоминал о контактах с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
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