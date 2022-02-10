«Осложнения одинаковые»: Врач не поверил в «эру глухих» после «омикрона»
Поражение слуха после «омикрона» возможно, однако является частным случаем, которое не коснется бессимптомных больных, отметил врач Владислав Жемчугов.
Лечить бессимптомных больных с «омикроном» смысла нет, однако у людей со слабым здоровьем могут быть осложнения даже от легкого течения COVID-19, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Заразившийся омикрон-штаммом человек при поражении слухового нерва может испытывать проблемы со слухом, из-за этого в мире может начаться «эра глухих», предупредил ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
«Они все известны, эти осложнения после COVID-19, и у всех штаммов они абсолютно одинаковые, они связаны главным образом с повреждением мелких сосудов, которые питают нашу нервную ткань. От рецепторов, которые работают во всех наших органах чувств – зрение, слух, тактильные, внутренние рецепторы от органов, и так далее. И повреждение этих мелких сосудов, собственно, и ведет ко всем проявлениям. А на втором месте еще и повреждение гемоглобина, из него вирусом "выбивается" железо, и это тоже уменьшает снабжение кислородом, и самые чувствительные ткани страдают, в том числе мозг. Слух – это частный случай, и ничего нового здесь нет», - отметил доктор наук.
Он добавил, что лечить антибиотиками вирус не стоит, поскольку пока что не существует эффективных препаратов для снижения вирусной нагрузки на организм.
«Противовирусное лечение нужно начинать тогда, когда есть "клиника". От "омикрона" зачастую этой клиники нет, то есть нет никаких клинических проявлений, что он есть в организме, это только определяется по анализам, а лечить анализы – это глупо. Если просто выявили, что есть вирус, надо наблюдать, что будет, максимум неделю идет инкубационный период. Раз в шесть бессимптомных "больных" больше, чем подтвержденных – в кавычках, потому что они не больные! А если что-то появляется, надо начинать лечить: противовоспалительная терапия, патогенетическая терапия. Ни одного препарата, убивающего вирус, нет. Нет ни одного антибиотика, который убивал бы микробы сам по себе в тех концентрациях, которые безопасны в организме. А убивает бактерии и вирусы всегда окончательно сам организм при поддержке внешнего лечения. Какие осложнения – это зависит, в первую очередь, от самого человека, от его анамнеза. Чем он болел до того и какое его состояние текущее. Если есть тяжелые нарушения обмена веществ, заболевания сердечно-сосудистой системы – это тоже будет способствовать тому, что будут развиваться осложнения даже при легком течении», - заключил врач.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что длинная волна «омикрона» в России может привести в заражению коронавирусом 30-40% жителей страны, однако этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.
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