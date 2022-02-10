«Осложнения одинаковые»: Врач не поверил в «эру глухих» после «омикрона»

Поражение слуха после «омикрона» возможно, однако является частным случаем, которое не коснется бессимптомных больных, отметил врач Владислав Жемчугов.

Лечить бессимптомных больных с «омикроном» смысла нет, однако у людей со слабым здоровьем могут быть осложнения даже от легкого течения COVID-19, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Заразившийся омикрон-штаммом человек при поражении слухового нерва может испытывать проблемы со слухом, из-за этого в мире может начаться «эра глухих», предупредил ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Они все известны, эти осложнения после COVID-19, и у всех штаммов они абсолютно одинаковые, они связаны главным образом с повреждением мелких сосудов, которые питают нашу нервную ткань. От рецепторов, которые работают во всех наших органах чувств – зрение, слух, тактильные, внутренние рецепторы от органов, и так далее. И повреждение этих мелких сосудов, собственно, и ведет ко всем проявлениям. А на втором месте еще и повреждение гемоглобина, из него вирусом "выбивается" железо, и это тоже уменьшает снабжение кислородом, и самые чувствительные ткани страдают, в том числе мозг. Слух – это частный случай, и ничего нового здесь нет», - отметил доктор наук.

Он добавил, что лечить антибиотиками вирус не стоит, поскольку пока что не существует эффективных препаратов для снижения вирусной нагрузки на организм.

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«Противовирусное лечение нужно начинать тогда, когда есть "клиника". От "омикрона" зачастую этой клиники нет, то есть нет никаких клинических проявлений, что он есть в организме, это только определяется по анализам, а лечить анализы – это глупо. Если просто выявили, что есть вирус, надо наблюдать, что будет, максимум неделю идет инкубационный период. Раз в шесть бессимптомных "больных" больше, чем подтвержденных – в кавычках, потому что они не больные! А если что-то появляется, надо начинать лечить: противовоспалительная терапия, патогенетическая терапия. Ни одного препарата, убивающего вирус, нет. Нет ни одного антибиотика, который убивал бы микробы сам по себе в тех концентрациях, которые безопасны в организме. А убивает бактерии и вирусы всегда окончательно сам организм при поддержке внешнего лечения. Какие осложнения – это зависит, в первую очередь, от самого человека, от его анамнеза. Чем он болел до того и какое его состояние текущее. Если есть тяжелые нарушения обмена веществ, заболевания сердечно-сосудистой системы – это тоже будет способствовать тому, что будут развиваться осложнения даже при легком течении», - заключил врач.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что длинная волна «омикрона» в России может привести в заражению коронавирусом 30-40% жителей страны, однако этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

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ФОТО: РИА Новости
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