«Осложнения одинаковые»: Врач не поверил в «эру глухих» после «омикрона»

Лечить бессимптомных больных с «омикроном» смысла нет, однако у людей со слабым здоровьем могут быть осложнения даже от легкого течения COVID-19, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Заразившийся омикрон-штаммом человек при поражении слухового нерва может испытывать проблемы со слухом, из-за этого в мире может начаться «эра глухих», предупредил ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Они все известны, эти осложнения после COVID-19, и у всех штаммов они абсолютно одинаковые, они связаны главным образом с повреждением мелких сосудов, которые питают нашу нервную ткань. От рецепторов, которые работают во всех наших органах чувств – зрение, слух, тактильные, внутренние рецепторы от органов, и так далее. И повреждение этих мелких сосудов, собственно, и ведет ко всем проявлениям. А на втором месте еще и повреждение гемоглобина, из него вирусом "выбивается" железо, и это тоже уменьшает снабжение кислородом, и самые чувствительные ткани страдают, в том числе мозг. Слух – это частный случай, и ничего нового здесь нет», - отметил доктор наук.

Он добавил, что лечить антибиотиками вирус не стоит, поскольку пока что не существует эффективных препаратов для снижения вирусной нагрузки на организм.